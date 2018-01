DOMODOSSOLA - 15-01-2018- Con deliberazione di giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica per gli interventi relativi ad opere migliorative del percorso ciclabile lungo la via Sempione, tra via Piave e via Cairoli, per un costo complessivo dell’opera pari a €.188.500,00, progetto approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 8-4808 del 27.03.2017 per il cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al D.M. 481 del 29.12.2016. L’intervento è stato affidato all’Arch. Vincenzo Curti, con studio in Milano, per la progettazione preliminare definitiva, esecutiva, piano di sicurezza e di coordinamento in fase progettuale dei lavori nonché pratica ambientale. Per questo la giunta ha deliberato l’approvazione dell’intervento il cui costo totale è di € 188.500,00 il cui il 50% grazie al contributo regionale.