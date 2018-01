DOMODOSSOLA- 17-01-2018- Appuntamento con gli studenti del Liceo Spezia, il prossimo 30 gennaio con la Polizia Postale e delle Comunicazioni: "E' una specialità della Polizia di Stato- spiegano i promotori- anche per l’anno scolastico17-18 ha aderito al progetto intitolato “Una vita da Social” curato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, allo scopo di realizzare una pianificata campagna di educazione alla legalità sulla rete internet. Il progetto, inaugurato il 1 dicembre u.s. a Roma, vedrà la realizzazione delle diverse tappe del truck itinerante allestito con tecnologie di ultima generazione nelle piazze delle principali città italiane. Il Truck, nell’ambito territoriale di competenza del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni “Piemonte – Valle d’Aosta”, sarà a Domodossola (VB) il 30 gennaio 2018, a Romagnano (NO) il 31 gennaio 2018, a Torino il 1 febbraio 2018 e a Cuneo il 2 febbraio 2018. Gli studenti che interverranno alla manifestazione potranno rivolgere domande e curiosità sulle tematiche trattate ed in generale sui rischi legati all’utilizzo delle nuove tecnologie al personale del Compartimento impiegato sul Truck. Gli eventi si articoleranno durante tutta la giornata, con inizio alle ore 09,00 e conclusione intorno alle ore 13,00 e ogni incontro avrà durata di circa 20-30 minuti. Per partecipare all’evento le scuole potranno inoltrare direttamente una mail entro e non oltre il 15/01/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:

