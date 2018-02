DOMODOSSOLA- 18-02-2018- Corso di aggiornamento domenica per una delegazione di tecnici del Soccorso Alpino a Domobianca: "la stazione sciistica domese come sempre ci ha ospitati - spiegano dal Soccorso- mettendoci a disposizione piste ed impianti, inerenti alla manovre invernali di soccorso. Nello stesso tempo alcuni volontari hanno seguito la formazione dei nuovi iscritti organizzata a livello regionale per il Piemonte-nord. L’aggiornamento ha approfondito la tematica delle nuove applicazioni presenti negli Artva di ultima generazione, che aiutano non poco il soccorritore, nella ricerca dei travolti da valanga. Si è anche rivisto l’utilizzo del Toboga sia in calata che in recupero su terreno scosceso, sfruttando ancoraggi artificiali o creati utilizzando un gruppo di persone.