VILLADOSSOLA- 14-04-2018- Nuova iniziativa culturale dell'associazione Ossola prota d'Europa che organizza Villadossola, all'ex cinema, sabato 21 aprile alle ore 16,30 un dibattito sulle notizie false: “ In un mondo che cambia- si spiega dall'associazione- cambiano anche i mezzi di comunicazione e con essi le informazioni che vengono veicolate. Un'informazione non più mediata che a volte si scopre essere permeata da fantasie e fake news e ci fa credere ad una realtà che nei fatti non esiste. La percezione di ciò che ci circonda molto spesso è quindi influenzata dall'idea sbagliata che ci siamo fatti navigando sui social network o leggendo notizie non veritiere e questo viene cavalcato dalle forze politiche per fare campagna elettorale. Ancora di più, alle volte sentiamo proprio la necessità di corroborare la nostra sensazione con verità che creiamo su misura per noi.

Come Ossola porta d'Europa abbiamo molto a cuore questo argomento, avendo l'ambizione di portare un'analisi oggettiva dei fatti che influenzano la vita di tutti i giorni, quindi abbiamo deciso di andare più a fondo a questo problema parlandone con tre esperti, Roberto Weber, sondaggista, presidente dell'Istituto Ixé, Francesco Nicodemo, collaboratore di Palazzo Chigi, esperto di comunicazione politica e autore del libro Disinformazia e Andrea Dallapina, direttore del settimanale Eco Risveglio. L'appuntamento con “La realtà su misura” è per sabato 21 aprile alle ore 16.30 presso la sala conferenze del "centro museale ex cinema" dell'Unione montana delle valli dell'Ossola, in via Boldrini 1 a Villadossola”.