DOMODOSSOLA- 17-04-2018- Soddisfatto il primo cittadino domese per l'inaugurazione del Polo della Pubblica Amministrazione presso l’ex Tribunale di via Marzabotto, stabile che ora ospita gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola e prossimamente di Idrablù: “Era per me estremamente triste passare davanti a questo palazzo abbandonato dopo il trasferimento degli uffici giudiziari: l’averlo restituito alla città con questi servizi volti alla comunità mi riempie di orgoglio” ha detto il sindaco domese, che dopo il taglio del nastro e la benedizione di don Vincenzo Barone, ha sintetizzato il processo di concertazione che ha permesso alle Dogane di rientrare in Domodossola dopo oltre un ventennio, all’Agenzia delle Entrate di consolidare la propria presenza in città e alla Camera di Commercio di continuare a garantire i propri servizi a cittadini e imprese del territorio: “Sono sempre stati interlocutori disponibili e attenti”. Dopo il sindaco, sono intervenuti Alessandro Aronica, Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Liguria Piemonte e Valle d’Aosta, che, dopo aver sottolineato l’importante sinergia instauratasi con il Comune di Domodossola, ha ringraziato il proprio predecessore Franco Letrari, anch’egli presente alla cerimonia odierna, promotore, unitamente al sindaco Pizzi, del virtuoso processo che ha portato al risultato di oggi. Parole di grande soddisfazione sono state espresse anche dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Giovanni Achille Sanzò, che ha tributato al Sindaco un grandissimo ringraziamento per aver fortemente agevolato un processo che consolida una presenza al servizio della collettività. Anche il Presidente della Camera di Commercio del V.C.O., Cesare Goggio, ha espresso grande compiacimento sottolineando l’impegno profuso dal Sindaco Pizzi per creare le condizioni di vantaggio utili a permettere alla Camera di Commercio, in difficoltà economiche, di continuare ad offrire servizi per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. Il sindaco Pizzi nel ringraziare, infine, la sua squadra di governo e gli Uffici Comunali che lo hanno sostenuto nell’operazione di recupero e riqualificazione dello stabile di via Marzabotto ha informato che tra qualche mese, al termine di alcuni lavori già avviati, nel palazzo sede del Polo della Pubblica Amministrazione troverà posto anche Idrablu, società che gestisce il ciclo integrato della acque.