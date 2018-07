VCO-09-07-2018-Giornata importante lo scorso 7 luglio per il compleanno della tavoletta di cioccolato che compie 171 anni. Esattamente il 7 luglio del 1847, infatti, il cioccolataio inglese Joseph Fry inventò il cioccolato da mordere, unendo cacao macinato e burro di cacao. Fu un vero e proprio successo perché, prima di quel momento, il cioccolato si poteva gustare solo come bevanda o al massimo sotto forma di piccoli cioccolatini, che erano però diffusi solo nel Piemonte. Si aprirono così le porte ad un nuovo mondo di dolci e bontà, talmente importanti da aver portato a festeggiare la Giornata mondiale del Cioccolato (World Chocolate Day). Il cioccolato, al di fuori dell'essere delizioso, è anche ottimo per la nostra salute, in particolare quello fondente, più ricco di cacao, se consumato con moderazione. Infatti, grazie a degli antiossidanti naturali in esso contenuti, è considerato un ottimo rimedio per ipertensione, infiammazioni e colesterolo.

La storia del cacao parte dal 1000 a.C. per merito dei Maya che consideravano la pianta molto preziosa, tanto da usarne i semi come moneta di scambio, mentre il cioccolato, che consumavano in forma liquida, era considerato il cibo degli dei. Ma solo grazie a Cristoforo Colombo, con la scoperta dell'America, gli europei scoprirono il cioccolato che, arrivato in Europa, fu apprezzato solo quando decisero di aggiungere latte, nocciole e zucchero per coprirne il gusto amaro. Città europea più ricordata per il cioccolato è proprio Venezia che, circa nel 1600, inaugurò le botteghe del caffè di cui la cioccolata calda era regina. Tutto questo per arrivare al 1847 con la prima tavoletta di cioccolata, punto di svolta per il consumo di cioccolato.