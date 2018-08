BOGNANCO-27-08-2018- Domenica 2 settembre prenderà il via il secondo Cammino 2018 della rete Lter Italia (Long-Term Ecological Research), a cui prenderanno parte alcuni ricercatori del Cnr. L’evento verrà presentato a Domodossola, sabato 1 settembre, presso il Collegio Rosmini, dove verranno illustrate le attività della rete Lter e le tappe e le finalità di questo Cammino.

I Cammini Lter sono iniziative itineranti di comunicazione informale della scienza che la Rete Lter-Italia organizza dal 2015 per far conoscere le proprie attività a un ampio pubblico.

Il Cammino "Dai laghi alpini alle foreste: un percorso transfrontaliero attraverso i siti Lter in Italia e Svizzera" unirà il sito di ricerca Laghi Paione, in Val Bognanco, al sito forestale Visp nel Canton Vallese. L'evento è organizzato in collaborazione con i colleghi svizzeri del Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL).

Il Cammino partirà il giorno 2 settembre dalla Val Bognanco, dove presso il Lago Paione Inferiore si terrà una giornata aperta al pubblico, organizzata in collaborazione con la Società di Scienze Naturali del Vco e con l’Associazione culturale Letteraltura. Durante la giornata tutti gli interessati potranno partecipare e assistere alle attività di campionamento e monitoraggio di un lago alpino. Altri eventi per il pubblico saranno organizzati nelle località svizzere toccate dal Cammino (Simplon Dorf, Visperterminen) e presso il sito Lter di Visp.

Per ulteriori informazioni e per scaricare le locandine degli eventi:

http://www.ise.cnr.it/it/news/events/cammini-lter-edizione-2018