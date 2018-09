DOMODOSSOLA - 21-09-2018 - Scadranno il prossimo 15 ottobre i termini per la presentazione presso il Comune di Domodossola delle domande, da parte di soggetti pubblici e organismi privati senza scopo di lucro, per iniziative e manifestazioni in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell’economia locale.

Per essere ammissibili, le iniziative devono rispondere ad una serie di requisiti, tra cui la mancanza di finalità di lucro, l'interesse pubblico, la rilevanza territoriale.

Moduli e copia del regolamento sui criteri e le modalità per la concessione da parte del comune di contributi, patrocini e altri vantaggi economici sono disponibili sul sito www.comune.domodossola.vb.it, o presso l'URP in piazza Repubblica dell'Ossola, e presso gli Uffici dell'Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e Servizi Socio Assistenziali Istruzione, Sport, Cultura e Tempo Libero di Via Rosmini, 20.