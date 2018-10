VCO- 21-10-2018- Alle ore 19 hanno votato 39.101 elettori,

pari al 27,27% degli aventi diritto. Il raffronto alla stessa ora con i precedenti referendum mostra una netta diminuizione rispetto al voto del 4 dicembre 2016 sulal riforma renziana della Costituzione di ben 32,65 punti in percentuale, e di 9,7 rispetto a quello del 2011, ma la consultazione per il Vco in Lombardia sorpassa comunque praticamente tutte le altre precedenti, eccetto, per un inezia, lo 0,02% quella del '99 per l'abolizione dle voto proporzionale alla Camera.