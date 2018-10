PIEMONTE- 22-10-2018- Così Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera e Segretario Nazionale della Lega Piemonte, commenta il risultato del referendum di domenica 21 ottobre nel Verbano Cusio Ossola.:"Il referendum del Vco dimostra prima di tutto una cosa: il forte disagio di una porzione di Piemonte, e l'inadeguatezza del governo regionale di centro sinistra, a guida Chiamparino. che è arrivato a mettere a rischio l'unità del Piemonte. Ancora pochi mesi, e poi per fortuna gli elettori potranno dare al Piemonte una guida di centro destra". Così Riccardo Molinari,

"La gran parte dei votanti del Vco - prosegue Molinari - si è pronunciata a favore di un passaggio alla Lombardia, e francamente se fossi nel Presidente Chiamparino avrei ben poco di cui rallegrarmi. Sarebbe opportuno che, almeno in questa occasione, il centro sinistra provasse ad interrogarsi su questioni centrali come l'abbandono dei territori, la mancanza di prospettive offerte in questi anni ai cittadini, i servizi sempre più carenti. Noi come Lega non ci siamo schierati direttamente, sempre e comunque rispettosi della volontà popolare. Ma certamente fra pochi mesi, se gli elettori ci affideranno il Governo del Piemonte, metteremo le istanze del Vco, come quelle di tutte le periferie piemontesi, al centro del programma di rilancio della nostra Regione."