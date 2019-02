DOMODOSSOLA - 19-02-2019 - Un pullman per i tifosi e i sostenitori della modella Selena Russo, è stato organizzato da Domodossola per il 23 marzo prossimo. Direzione Rezzato (BS), Villa Fenaroli, dove la modella penderà parte a "Remember Vintage". Dal palco del Teatro Scalabrini di Villa Fenaroli, Selena parlerà del percorso che l'ha portata a vincere la competizione spagnola “Reina Internacional" rappresentando il Piemonte. Parlerà anche dei prossimi impegni, su tutti l'appuntamento americano che la vedrà rappresenterare l’Italia per "Miss Reina Dorada Universo" dal 22 al 26 novembre 2019. Selena promette che promuoverà il territorio del VCO con le sue bellezze naturali e culturali.

Recentemente Selena è stata incoronata Miss Model Internacional a Domodossola presso l’hotel Corona il 26 gennaio 2019 dal direttore del concorso Juan Josè Colomer Soriano.

L'organizzazione avvisa che chi vorrà assistere e partecipare all'evento di Brescia ci sarà a disposizione un pullman con partenza da Domodossola il 23 marzo. Tutti i dettagli del programma - viaggio si possono visionare presso l’agenzia viaggi Comazzi Turismo (C.so Ferraris 42).