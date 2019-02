DOMODOSSOLA - 27-02-2019 - Un pioggia di applausi ieri sera per i ragazzi delle classi seconde della Scuola Media Statale Floreanini di Domodossola. Dopo il successo dello scorso è stato riproposto al teatro della Cappuccina, lo spettacolo “La pulenta l’è buna, ma gli sciriuii” e il successo s'è replicato. Non a caso grazie alla partecipazione alla rassegna teatrale dell'associazione Petra, gli alunni della Floreanini hanno ricevuto l'invito a partecipare, a maggio, alla rassegna teatrale di Fiumicello in Friuli Venezia Giulia.