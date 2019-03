MILANO- 02-03-2019- Appuntamento domenica all’Excelsior Hotel Gallia, al Luxury Collection Hotel di Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, per la presentazione ufficiale della nuova edizione della Guida Euro- Toques, realizzata da Italia a Tavola: "L’evento - spiegano i promotori- inizierà alle 18.30 con la presentazione della Guida 2019 a cui seguirà una tavola rotonda durante la quale verranno affrontati temi di stringente attualità, tra cui il ruolo dei cuochi e dei ristoratori come promoter del turismo enogastronomico. A seguire aperitivo a cura di Enrico Derflingher, presidente Euro- Toques, e Gianni Tarabini del Ristorante La Preséf (*). A conclusione dell’evento la cena di gala che vedrà protagonisti i piatti di chef pluristellati membri dell’associazione: Chicco e Bobo Cerea del ristorante Da Vittorio (***), Alfio Ghezzi di Locanda Margon (**), Giuseppe Mancino del Ristorante Il Piccolo Principe (**), Marco Sacco del Piccolo Lago (**), per il dessert Franco Aliberti del Ristorante Tre Cristi. Con loro collaboreranno in cucina diversi cuochi Euro- Toques". Tra essi anche lo chef del ristorante domese la Meridiana, William Vicini: " Saranno numerosi i membri dell’associazione presenti, a sostegno di una realtà che sta crescendo esponenzialmente anno dopo anno. Basti pensare che nella Guida 2019 sono presenti in totale 242 associati, di cui 22 donne, rispetto ai 211 dell’edizione precedente. La regione con il maggior numero di soci è la Lombardia, seguita da Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna. 93 le new entry: tra queste anche i resident chef dell’Excelsior Hotel Gallia, che ospiterà la serata, Antonio e Vincenzo Lebano".