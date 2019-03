VCO - 02-03-2019 - L'obiettivo che s'è dato il PD nel VCO è portare ai gazebo almeno mille persone. Riverbero delle difficoltà nelle quali si dibatte il partito (in tutta Italia), dove alle scorse primarie (aprile 2017) per l'elezione del segretario nazionale, nel VCO parteciparono al voto oltre 3300 persone. Comunque è tutto pronto per domani, domenica 3 marzo, quando anche i cittadini del Verbano Cusio Ossola (elettori e simpatizzanti, non necessariamente iscritti) potranno esprimersi per il vertice della segreteria nazionale del Partito Democratico. Si vota dalle ore 8 alle 20, nei 21 seggi dislocati sul territorio, ognuno dei quali è associato a un Comune o ad una zona di residenza e si può esprimere la propria preferenza solo nel seggio associato alla propria tessera elettorale. Tre i candidati: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti la mozione di quest'ultimo è stata quella più votata dalle assemblee di circolo del VCO.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini che hanno compiuto 16 anni, è necessario esibire la tessera elettorale, la carta d’identità e contribuire con una sottoscrizione minima di due euro.

Dove si vota:

OSSOLA

(Crevoladossola, Montecrestese, Valle Antigorio e Formazza). Sala ex mensa villa Renzi via Sempione 72, Crevoladossola

(Domodossola 1, votanti sezioni elettorali 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 15 – 17 – 18 – 21 e Trontano, Masera). Sede PD via Dissegna 35, Domodossola

(Domodossola 2, votanti sezioni elettorali 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16- 19 – 20 e Bognanco). Circolo Acli via Matilde Ceretti,

Domodossola

(Pieve Vergonte, Anzola d’Ossola, Piedimulera e Valle Anzasca). Municipio via Cicoletti 33 Pieve Vergonte

(Valle Vigezzo). Circolo Arci via del Sotto 12, Malesco

(Villadossola 1, votanti sezioni elettorali 1-2-3-4-5-6-9 e Beura Cardezza, Pallanzeno e valle Antrona). Sede PD via Vittoni 34, Villadossola

(Villadossola 2, votanti sezioni elettorali 7 – 8). Portici Villaggio Sisma p.zzale Motta, Villadossola

(Vogogna, Premosello Chiovenda). Palazzo Pretorio via Roma, Vogogna.

VERBANO:

(Baveno). Sala adiacente portici Municipio piazza Dante Alighieri 14, Baveno

(Cannobio, Cannero, Trarego Viggiona e valle Cannobina). Saletta Teatro nuovo viale Vittorio Veneto 4, Cannobio

(Ghiffa, Oggebbio). Imbarcadero c.so Belvedere, Ghiffa

(Stresa, Gignese, Belgirate, Brovello Carpugnino) Dependance Hotel La Palma, la Villa Francesca in via Duchessa di Genova 5, Stresa

(Verbania 1 – votanti sezioni elettorali 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 ). Palazzo Flaim piazzale Flaim, Intra

(Verbania 2 – votanti sezioni elettorali 1-2-3-4-10-11-12-13). Portici Municipio piazza Garibaldi, Pallanzalungolago

(Verbania 3 – votanti sezioni elettorali 14-15-16-17-18 – Cossogno, S. Bernardino Verbano, Arizzano, Vignone, Bee, Premeno, Cambiasca, Miazzina e valle Intrasca) Casa del Popolo Arci via Renco 91, Trobaso

(Verbania 4 – votanti sezioni elettorali 5-6-7-8-9) Centro d’Incontro S.Anna via Belgio 1, Pallanza S.Anna

CUSIO

(Casale Corte Cerro). Sala Biblioteca piazza Chiesa 8, Casale Corte Cerro

(Gravellona Toce, Ornavasso, Mergozzo). Casa del Popolo via Roma 50, Gravellona Toce

(Omegna 1, votanti sezioni elettorali 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 17, e Valle Strona). Ex biblioteca villa Liberty parco Maulini 1, Forum Omegna

(Omegna 2, votanti sezioni elettorali 13 – 14 – 15 – 16) Circolo Arci via IV Novembre 164, #Crusinallo

(Omegna 3, votanti sezioni elettorali 10 – 11 – 12 e Quarna Sotto, Quarna Sopra, Cesara, Nonio, Madonna del Sasso, Arola). Sede del consiglio di Quartiere piazza della Chiesa, Cireggio