DOMODOSSOLA- 29-03-2019- Appuntamento domenica 31 marzo alle ore 21 al Teatro Galletti di Domodossola con il celebre quartetto Gaia Cuatro: il gruppo, di rientro da una tournée in Giappone, fa tappa a Domodossola su invito del Coro Polifonico di Varzo. Certamente sarà un evento musicale alquanto interessante, visti gli accostamenti di stile e tradizione: infatti Gaia Cuatro nasce dall’incontro di due fra i più talentuosi musicisti della scena jazz giapponese (Aska Kaneko (violin, vocal) e Tomohiro Yahiro (drums, percussions)) e due fra i maggiormente creativi ed innovativi musicisti argentini attivi in Europa (Gerardo Di Giusto (piano) e Carlos Buschini (bass, double bass)). I quattro musicisti si sono incontrati per caso a Parigi nel 2003 e hanno deciso di lasciarsi contaminare gli uni dagli altri: l’eleganza e la raffinatezza del giappone dal ritmo e dal “brio” argentino. E così, dal 2004, portano la loro musica in giro per il mondo, in particolare in Europa e in Giappone. L’incontro con il Coro Polifonico di Varzo, organizzatore dell’evento, è motivo di ulteriore fusione con uno stile diverso: il coro, attivo in Ossola da più di 45 anni, diretto da Federica Maiocchi, si cimenta in una nuova sfida, partecipando all’esecuzione di due pezzi del programma, interamente costituito da brani composti dai quattro stessi musicisti. Il risultato sarà un’esperienza musicale nuova e stimolante, fatta di contaminazioni, di ritmo, di emozioni e di originalità. Insomma, un’occasione da non perdere, nell’accogliente location del Teatro Galletti, nel centro storico di Domodossola, Domenica 31 Marzo alle ore 21 (entrata a offerta libera).