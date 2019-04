MAGGIORA- 20-04-2019- Domenica e lunedì alla Maggiora Offroad Arena il Round 1 del Campionato Italiano Rallycross, le cui finali saranno trasmesse su AutomotoTV e in streaming sulla Pagina Facebook Rallycross Italia: “Grandi notizie per gli amanti del Rallycross- spiegano i promotori- Nel 2019 sarà possibile seguire le finali di tutti i Round del Campionato Italiano Rallycross (ad eccezione di quello di Melk) in diretta TV su AutomotoTV

Grazie alla partnership siglata in queste ore, oltre che in diretta streaming sulla pagina Facebook Rallycross Italia, gli appassionati potranno seguire la fase più emozionante di ogni Round anche in diretta tv su sky 228 automototv e sul digitale terrestre Sportivì (Liguria Piemonte Lombardia Veneto LCN 188, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia Romagna LCN 219, Toscana LCN 296 e Lazio LCN 185).

AutomotoTV seguirà inoltre il Campionato trasmettendo gli highlights di ogni Round e con RX Time, una trasmissione periodica di approfondimento con ospiti in studio, interviste e filmati; appuntamento al mercoledì dopo ogni Round alle 19.30 per gli highlights e al mercoledì successivo, sempre alle 19.30, con RX Time.

Il primo appuntamento con la diretta del Tricolore RX sarà Lunedì di Pasqua 22 aprile alle ore 16.55 con le finali del Round

Mercoledì 24 aprile, alle 19.30, saranno trasmessi gli highlights del Round 1 mentre mercoledì 1^ maggio, sempre alle 19.30, sarà la volta della prima puntata di RX Time.