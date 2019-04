VIGEZZO- 20-04-2019- Dopo una lunga pausa invernale, dove si è avvicinato al Mondo dei Rally ottenendo ottimi risultati , il diciasettenne pilota Gabriel Di Pietro è pronto per la ripresa del Campionato Italiano Rallycross che quest’anno vedrà ben 6 appuntamenti con il seguente calendario :

20/21/22 aprile – Maggiora Offroad Arena – Maggiora (NO) Coefficiente 1,5

1/2 giugno – Maggiora Reverse – Maggiora (NO) Coefficiente 1

2/3 agosto – Adria International Raceway – Adria (RO) Coefficiente 1

31 agosto/1^ settembre – Wachauring – Melk (Austria) Coefficiente 2

19/20 ottobre – Maggiora Offroad Arena – Maggiora (NO) Coefficiente 1,5

2/3 novembre – Finale – Autodromo Tazio Nuvolari – Cervesina (PV) Coefficiente 2

ecco le sue dichiarazioni che precedono il primo round del Campionato Italia RX 2019:

“Eccoci qua pronti per dare inizio ad un'altra stagione, la quale sarà la mia quinta con i Kartcross e la nona da quando ho cominciato nel 2010. Anche per quest'anno saremo in forza alla Planet Kartcross Italia con il K3 versione 2019, macchina che si è dimostrata molto performante l'anno scorso, quindi siamo davvero fiduciosi in vista dell'inizio di campionato. L'obiettivo è sempre lo stesso, ma di certo non sarà facile, siccome il livello è sempre più alto e tutti vogliono vincere, ma noi ci proveremo lo stesso perché abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere un buon risultato.”

Ricordiamo ai tifosi di Gabriel e a tutti gli appassionati, che non possono essere presenti nella adrenalinica Maggiora OffRoad Arena, che quest’anno sarà possibile seguire le finali di tutti i Round del Campionato Italiano Rallycross (ad eccezione di quello di Melk) in diretta TV su AutomotoTV al canale sky 228 automototv e sul digitale terrestre Sportivì (Liguria Piemonte Lombardia Veneto LCN 188, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia Romagna LCN 219, Toscana LCN 296 e Lazio LCN 185) .

Per questo primo appuntamento oltre che la diretta streaming sulla pagina Facebook Rallycross Italia per tutti i due giorni di gara si consiglia di seguire la diretta del Tricolore RX che sarà Lunedì di Pasqua 22 aprile alle ore 16.55 con le finali del Round 1”