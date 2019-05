OSSOLA- 27-05-2019- “Grazie Matteo Salvini”. Da anni è il suo braccio destro, prima come suo assistente parlamentare a Bruxelles e poi come responsabile organizzativo nazionale della Lega. Oggi che è eletto europarlamentare il vigezzino Alessandro Panza, stanco ed emozionato dopo avere seguito per tutta la notte dalla sede di via Bellerio lo spoglio delle schede, ringrazia per primo proprio il leader leghista che lo ha voluto mandare in Europa: “Ce l'abbiamo fatta, ci siamo- spiega- i dati non sono ancora ufficiali ma posso dire di essere stato eletto al Parlamento Europeo. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, è stato un grande lavoro. Tanta emozione e riconoscenza verso chi mi ha supportato e dato fiducia. Ora cambiamo l’Europa. Sono molto stanco ma felice, ora riposiamo qualche ora ma domani ripartiamo. Un ringraziamento particolare a Matteo Salvini, senza il quale non sarebbe stato possibile tutto questo, e l'altro a Riccardo Molinari che col suo Piemonte ha dato prova di essere un fratello, una persona per bene”. Panza ha fatto il pieno di preferenze anche nel Vco, delle 18.174 preferenze prese nella circoscrizione nord-ovest (Piemonte, Lombardia Liguria e valle d'Aosta) sono state 2.340 quelle del Vco, di cui 298 a Domodossola, ben 936 tra tutti i comuni della valle Vigezzo.