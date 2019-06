FORMAZZA - 05-06-2019 - Sbarca per la prima volta a Formazza lo “Street Food Experience”, appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale Experience, realtà della provincia di Novara che da anni opera nell’organizzazione di eventi food e culturali in tutto l’Alto Piemonte.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Pro Loco patrocinata dal Comune di Formazza, si terrà in Frazione Valdo, nell’area della Festa Campestre nel week end del 14, 15 e 16 giugno prossimo.

L’evento ospiterà banchi e truck provenienti da tutta Italia che offriranno prodotti tipici della cultura street food italiana e le classiche sfiziosità tipiche del cibo da strada, come crepes e hot dog californiani, panini coripan argentino e salsiccia di Norcia, chicken roll, hamburger di fassona, gnocco fritto e piadine con lambrusco, hamburger gourmet con paletta biellese, alette di pollo e patatine, coni di mix fritti, olive, arancini e mozzarelline e dolci siciliani (cannoli e crepes) e tanta birra artigianale.

Nei tre giorni di evento, che partirà venerdì alle 18 fino alle 24, mentre sabato e domenica gli orari saranno dalle 11 alle 24, non mancheranno animazioni per famiglie e ragazzi.

Il venerdì sera sono attesi Bards of Yesterdays per una full immersion nella musica delle tradizioni folk celtiche (irlandesi, scozzesi e bretoni) rivisitate in chiave moderna, mentre il sabato sera tutti in pista con DJ Jeppo.

Nei pomeriggi di sabato e domenica previste animazioni con truccabimbi, laboratori e spettacoli di magia.

La domenica pomeriggio imperdibile lo spettacolo circense del gruppo degli Akropazzi, ai quali si affiancheranno i ragazzi del progetto di Eurodesk VCO Erasmus + provenienti da Lettonia, Francia, Polonia e Italia.

“Siamo molto contenti che Formazza possa ospitare una manifestazione di street food – commenta Bruna Papa, sindaco di Formazza – Sarà di sicuro un arricchimento della nostra proposta turistica per la stagione che si è appena aperta e siamo sicuri nella buona risposta di partecipazione sia dei nostri concittadini che dei turisti di passaggio”.

Questo evento è un valore aggiunto per tutta la valle – spiega Luigi Framarini presidente della Pro Loco di Formazza – e costituisce un’ulteriore occasione di visita per Formazza e la valle. Ci auguriamo che il meteo ci sostenga per far sì che la buona riuscita sia completa”.

“Da parte nostra siamo molto contenti di poter portare lo Street Food nel bellissimo paese di Formazza, che è una perla dell’offerta turistica dell’Alto Piemonte – spiega Devis Castello, presidente dell’Associazione Experience – Siamo certi che questo tipo di eventi possa intercettare l’interesse dei turisti e ci auguriamo possa contribuire a valorizzare la proposta turistica della valle”.