ANTRONA-06-06-2019- Un uomo è rimasto

gravemente ferito ad Antrona per lo scoppio di una bombola del gas. Gravi ustioni, l'elicottero del 118 lo sta portando al Cto di Torino. L’abitazione, seppur danneggiata, non sembrerebbe in pericolo di crollo. Sarebbe la casa di villeggianti provenienti dalla Lombardia. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco oltre al personale del 118.