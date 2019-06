VCO - 06-06-2019 - Cordoglio dal

Comitato Provinciale Vco della Federazione Ciclistica Italiana per la scomparsa a 88 anni di Mario Rampi, un uomo che amava il ciclismo. Torinese di Nichelino, aveva dedicato tutta la vita allo sport, prima come corridore sul finire degli anni '40, quindi come direttore sportivo e per molti anni come dirigente federale.

"Apprendiamo con dolore e sgomento la notizia della scomparsa di Mario Rampi, presidente onorario del Comitato Regionale Piemonte della Federciclismo, del quale è stato Vice Presidente e per molti anni responsabile del Centro Studi regionale; una istituzione che lui stesso ha contribuito ad elevare a livelli nazionali. Mario Rampi era un uomo di ciclismo a 360 gradi; tecnico di alto livello e di capacità riconosciute ed apprezzate tanto da essere poi giunto al ruolo di responsabile nazionale della Struttura Tecnica Federale. Era però soprattutto un amico di tutti sempre sorridente, sempre prodigo di consigli, di aiuti o anche semplicemente di una carezza amichevole per qualunque giovane atleta. La sua figura che tanto ha dato al ciclismo anche del nostro territorio, nel quale spesso si recava in occasione delle manifestazioni sportive, mancherà a tutto il mondo delle due ruote provinciale, regionale ed anche nazionale, a noi mancherà soprattutto un amico e la figura di un uomo buono. Dal presidente Giampaolo Cheula e da tutti i membri del Consiglio Direttivo che si fanno portavoce di tutte le società affiliate giunga alla famiglia la nostra vicinanza unita alle più sentite condoglianze".