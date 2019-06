DOMODOSSOLA- 09-06-2019- Importante convegno bi-tematico della Spigc, la Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi, quello organizzato a Domodossola sabato 25 maggio scorso: "L’evento- spiegano i promotori- è il secondo di una serie di incontri regionali gratuiti e si inserisce nell’ambito di una attività di formazione S.P.I.G.C. per specializzandi e giovani chirurghi/specialisti in parallelismo e collaborazione con la già solida, accreditata e stimata rete universitaria Piemontese. Le tematiche di appendicite e colecisto-colangite sono state scelte in quanto patologie cardine con le quali il giovane chirurgo viene immediatamente a contatto e la cui perfetta conoscenza e gestione diagnostico-terapeutica è imprescindibile e mandataria. La felice riuscita dello scorso convegno sulla diverticolite, tenutosi sempre a Domodossola il 21 aprile u.s. ci ha incoraggiato a replicare questo nuovo evento per il quale è stato confermato il patrocinio dell’Asl Vco, della citta di Domodossola, dell’ordine dei Medici Vco e della Regione Piemonte con una partecipazione di circa 70 tra specialisti e medici in formazione dalla regione Piemonte e dalle vicine regioni di Lombardia e Liguria. Tra gli addetti ai lavori intervenuti segnaliamo il neo-insediato Presidente della Societa Italiana di Chirurgia - Dott. Paolo De Paolis che ha onorato, con la sua illustre ed eccezionale presenza questo convegno, la nostra Asl e la nostra Città. La presenza a Domodossola del Presidente della SIC è stato un evento eccezionale, quasi unico che speriamo possa ripetersi in futuro. Tra gli ospiti della faculty segnaliamo il dott. Borghi, direttore della Chirurgia di Cuneo e fautore della diffusione a livello regionale dell’ERAS (protocollo di ripresa post-operatoria precoce), il dott. Occhipinti, (direttore della Gastroenterologia di Novara ed il dott. Zonta (neo-primario della nostra Chirurgia dell’Asl Vco).