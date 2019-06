DOMODOSSOLA- 09-06-2019- A Domodossola la 2^ Tappa del circuito Caddese Monique Girod Eventi Sportivi Ossola, la Manifestazione sportiva F.I.D.A.L Piemonte, valida come 2^ prova del Campionato Provinciale F.I.D.A.L V.C.O di corsa su strada, vedrà in gara 12 categorie del Settore Giovanile che al momento vede ben 160 atleti iscritti, provenienti da tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola di età 6-17 anni, che si sfideranno su diversi percorsi ricavati nel centro città e nelle vie del Borgo della Cultura, con area di Partenza ed Arrivo nella centrale Piazza Mercato. Il ritrovo delle società e degli atleti è fissato alle ore 8.30 con le partenze delle Categorie Allievi/Allieve alle ore 9.30, a scalare Categoria Cadetti/e, Ragazzi/e ed Esordienti, le premiazioni si svolgeranno al termine delle gare sportive alle ore 12.00, alla società vincitrice verrà assegnato il 4° Trofeo "Monique Girod Città di Domodossola". La Manifestazione sportiva è patrocinata dal Comune di Domodossola, sponsorizzata dall' Agenzia Viaggi Monique Girod Domodossola, con la collaborazione dell’ Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Domodossola, le strade chiuse al traffico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 saranno Via Marconi, Corso Fratelli di Dio, Via Garibaldi, Via Osci e Via Canuto.