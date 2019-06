DOMODOSSOLA - 09-06-2019- Sabato pomeriggio, davanti ad un folto gruppo di appassionati dello sci alpino, il campione ossolano Max Blardone, stimolato dalle domande di Andrea Calderoni, di VcoAzzurraTv, ha raccontato gli importanti traguardi raggiunti nell'arco della sua vita di sciatore. Al termine della sua brillante carriera sportiva, Blardone è stato chiamato per il commento tecnico delle gare di Coppa del Mondo in Rai da Ivana Vaccari, ruolo che ha ricoperto per il terzo anno consecutivo. L'evento organizzato da Carlo Zanetta, vicepresidente della Consulta Giovani Domese, si inserisce nel filone d'incontri "Aperitivi in biblioteca" che a partire dallo scorso gennaio popolano la biblioteca anche nel weekend. I ragazzi della Consulta Giovani manifestano apprezzamento per il buon esito dell'evento e guardano all'autunno in vista di prossimi incontri.