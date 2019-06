DOMODOSSOLA-12-06-2019- Il segretario della Circoscrizione Ossola della LegaCarlo Valentini, in un comunicato alla stampa, analizza la recente tornata elettorale nel capoluogo provincialeed auspica una profonda riflessione interna al suo partito: "Non sarebbe onesto cercare di nascondere- spiega- che la sconfitta alle comunali di Verbania ha lasciato l’amaro in bocca, soprattutto guardando ad altri risultati amministrativi del Piemonte e non solo. Tanto più che cercare di minimizzarlo significherebbe negare la necessità di fare al più presto un’approfondita riflessione interna al partito cui appartengo. Non si può pensare di disperdere nel locale il patrimonio di consensi di cui la Lega gode a livello nazionale e che sono merito praticamente esclusivo di Matteo Salvini. L’analisi deve partire da qui: forti alle Europee, fragili alle amministrative. Organizzazione, classe dirigente, competenza degli amministratori e serietà delle azioni sui singoli territori. Su questo dobbiamo lavorare tutti noi, consapevoli di dover fare ancora tanta strada per consolidare la fiducia degli elettori che seguono il nostro capitano”.