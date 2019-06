VCO- 12-06-2019- Vendite alle stelle per il il Cantante

della Solidarietà Salvatore Ranieri, che con il suo ultimo cd vanta oltre 4000 copie vendute di "Ricomincio da 20" ed ha in programma moltissimi concerti in tutta Italia: "Grazie a questo si doneranno 300 carrozzine in tutta Italia- si spiega in un comunicato stampa- un grande ideale e l'amore per la musica, questo è Cantante della Solidarietà. Una storia che ormai dura da 21 anni, fatta di impegno, sacrifici e tanto tanto cuore. Unico caso in Italia è la fusione di due mondi, quello artistico e quello solidale. Salvatore Ranieri ha sempre dedicato la propria vita a favore dei più bisognosi e con il suo ultimo progetto musicale "Ricomincio da 20" è riuscito a sostenere case di cura, ospedali e associazioni in tutta Italia, portando aiuti concreti e regalando tanti momenti ricchi di emozioni. Un nuovo modo di fare solidarietà il suo, avvicinandosi sempre a queste realtà, vivendole in prima persona. Nella solidarietà conta la persona che sei, come ti proponi e come ti comporti nei confronti della gente, bisogna dimostrarsi per quello che si è realmente cercando di lasciare un segno. Salvatore Ranieri è questo e il suo segno lo ha sempre lasciato. Quella del Cantante della solidarietà è una grande storia che tutti dovrebbero conoscere. Il progetto è abbinato all’omonimo album con cui, con la produzione artistica di Francesco Sottili e Mariarosaria Della Martora, nel 2018 Ranieri ha celebrato i vent’anni di attività. La vendita del cd ha permesso di effettuare donazioni per oltre 300 carrozzine in ospedali come il Bambino Gesù di Roma, il Gaslini di Genova, Niguarda di Milano, ma anche associazioni della Sicilia e della Sardegna. una storia da tempo presente sui riflettori televisivi come Canale5, Italia1 , Rete4 e LA7 come testimonial sociale “Siamo soddisfattissimi del grande riscontro di ‘Ricomincio da 20’. – dichiara Salvatore Ranieri – Siamo entrati nel ventunesimo anno con moltissimo seguito di persone e di associazioni di volontariato da tutta Italia questo grazie alle persone che seguono il nostro ideale".