Dalle 18.00 APERICENA MUSICALE in compagnia della PRISMABANDA.

Alle 18.15 e alle 20.30 incominciano LE AVVENTURE DEL CAVALIER DI FRESCOBELLO con pupazzi e musica delle Bonuber di Domodossola: ecco il cavaliere di Frescobello, tutto bianco, così bianco "che si fa chiaro da solo" in una notte "che nemmeno gli occhi delle civette riescono a vederci qualcosa". Ma su tutto quel bianco cade una macchia di sugo...e comincia un'avventura che porta Frescobello fin sulla luna.

Alle 22.30 è previsto il grande spettacolo finale PASSATO DI CIRCO dei “Fratelli Bruschetta” con Gianluca e Paolo del Circo Clap e kanclown. Una rivisitazione del Circo del ‘900 dove il direttore e il suo distratto aiutante si esibiscono in chiave comica nelle diverse discipline circensi : camminata sulla fune molle, giocoleria con palline e clave, acrobatica a terra, fachirismo e mangiafuoco, equilibrismo a due sulla “giraffa”, giocoleria e passing con torce infuocate.

Inoltre dalle 16.30 alle 20.30 ci si diverte con l’installazione sonora SUONI IN GIOCO dello Snodo Culturale Teatro, il laboratorio di affresco a cura dei “pittori en plein air” UN CASTELLO A COLORI , l’allegria e i colori del MAGIC PARTY tenuto dalle Guastafeste ed il MICROTEATRO CANTASTORIE di Orizzonte Teatro con micro racconti tratti da leggende popolari e fiabe classiche adatti sia ai bambini che ad un pubblico adulto.

Per l’occasione sarà possibile ammirare negli ANGOLI D’ARTISTA le Opere in Legno e Pittura di Serena Guerra, le Pietre Selvatiche di Federica Ramoni, la Mostra d’Arte Contemporanea di Sergio Bonzani e RicreArte degli alunni della Scuola Media di S. M. Maggiore.

Anche quest’anno le proposte culinarie non mancano: nella piazzetta di San Rocco ci saranno merende, spuntini e un Apericena Musicale con prodotti tipici, nel salone sotto le scuole sarà possibile degustare la polenta con altre prelibatezze locali, nella piazza principale sarà possibile assaporare i tipici rundit, preparati dall’Accademia dei Rundit di Malesco.

Il Festival organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di