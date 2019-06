DOMODOSSOLA - 23-06-2019 - La città ha partecipato

con entusiasmo, questa mattina, alla sfilata dei cappelli piumati riunitisi per la prima volta a Domo per il raduno regionale. Bersaglieri in arrivo da tutto il Piemonte, con familiari e simpatizzanti, sono stati accolti dalle autorità locali (tanti sindaci ed esponenti delle forze dell'ordine) e dai domesi con applausi e gratitudine. La sfilata è culminata in via Dalla Chiesa per l'inaugurazione del monumento al Bersagliere, poi tutti a pranzo prima di darsi appuntamento all'anno nuovo in un'altra località.