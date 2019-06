VCO - 24-06-2019 - Fa caldo, ma è solo l'inizio.

Il consolidamento del promontorio di origine africana sul Mediterraneo favorisce condizioni stabili e soleggiate per i prossimi giorni sul Piemonte e un progressivo aumento delle temperature, "con valori che da domani supereranno i 35° C sulle pianure e potranno sfiorare i 40° nella giornata di giovedì", riferisce Arpa Piemonte, avvertendo dunque che l'ondata di calore determinerà a partire da martedì temperature percepite anche superiori ai 35° a causa delle condizioni di afa, e la persistenza dell'anticiclone africano fino alla giornata di venerdì, potrà causare condizioni di disagio alla popolazione, in particolar modo per i soggetti più fragili.

Ondata di caldo che, stando al bollettino di vigilanza meteo di Arpa, porterà un ulteriore rialzo anche nel Vco, raggiungendo mercoledì 26 il livello più alto di anomalia termica "molto alta" (immagine in basso).

Il Vco al momento è ancora "fuori" dall'ondata più "feroce", con una temperatura massima di 31 gradi (33 quelli percepiti), ma domani, martedì (immagine in alto), mediamente si percepiranno 35 gradi (32 quelli reali) e mercoledì 38 (35 quelli reali, con un indice di misura dello stress da caldo di 9.5 (alto) tale da suggerire di mettere in atto le buone pratiche contro il caldo, come curare l'idratazione ed evitare sforzi nelle ore più soleggiate.

E se è evidente che le quote di pianura (anche in Ossola) sono le più colpite, anche alle alte quote s'è registrato un notevole rialzo delle temperature. Ai 4560 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, stamattina alle ore 10, la temperatura ha raggiunto il picco di + 4.1° salvo poi discendere fino a +1.4 alle ore 14. Alle stesse ore di ieri, domenica 23 giugno, le temperature erano di valore negativo, con -1.9 (ore 10) e -0.9 (ore 14), sabato alle 14 sfioravano i -2°.