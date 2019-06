VCO - 25-06-2019 - Con un comunicato, i consiglieri comunali di Domo e di Verbania del Movimento 5 Stelle: Milena Ragazzini, Monica Corsini e Roberto Campana stigmatizzano le nomine al cda di Vco Trasporti "a scatola chiusa", ovvero senza che fosse pubblicato il bilancio del consorzio. Scrivono i consiglieri: "Il Movimento cinque stelle ribadisce il proprio parere in merito ai criteri che dovrebbero supportare le nomine od il rinnovo degli organi di vertice (CDA) nelle partecipate degli Enti Locali ed in particolare VCO Trasporti S.r.l e ConserVco.

Il c.v. dovrebbe documentare le esperienze maturate da parte dei candidati ed i risultati documentabili dagli atti societari e conseguentemente dal o dai Bilanci societari.

La nomina del nuovo CDA di VCO Trasporti S.r.l, in persona del Presidente del C.d.A sig. Tomatis, al quale auguriamo buon lavoro, prima che vengano pubblicati e resi pubblici i dati dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 documenta ancora una volta la spartizione o poltronicificio tipico della politica locale di

centrodestra e centrosinistra.

Auspichiamo conseguentemente che le risultanze contabili della Società VCO Trasporti S.r.l. per l’esercizio 2018 non espongano dati e notizie tali da imporre agli stessi Sindaci, che a scatola chiusa hanno riconfermato il Presidente del CDA di VCO Trasporti S.r.l. il ricorso a versamenti di ingenti somme al solo fine di consentire la prosecuzione dell’attività senza un piano industriale o business plan a supporto del tutto.

Unica alternativa sarebbe come sempre chiedere l’adeguamento dei piani tariffari od attribuire alla Regione Piemonte od Agenzia Della Mobilità le responsabilità ‘del tutto.

Ai cittadini l’ardua sentenza".