VCO - 30-06-2019 - Inizieranno il 6 luglio, sabato, i saldi estivi in Piemonte e si concluderanno il 31 agosto. 8 settimane di acquisti scontati le cui date sono state fissate ad inizio anno dalla Regione. Il Piemonte si mantiene sulla linea della maggioranza delle Regioni italiane dove gli sconti di fine stagione partiranno, appunto, lunedì 6. Fanno eccezione la Campania (dove i saldi sono partiti sabato scorso) e la Basilicata, dove partono lunedì 1° luglio. Come sempre, i capi in saldo per essere regolari, devono appartenere alle collezioni dell'ultima stagione e recare sul cartellino sia il vecchio prezzo che quello nuovo, oltre alla percentuale di sconto applicata.