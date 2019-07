PREMIA- 06-07-2019- Si è svolta venerdì sera la presentazione dell'edizione 2019 di BUT Formazza, trail in programma il 13 luglio 2019 tra le montagne dell'Alta Val Formazza (VB), nel Nord del Piemonte..

Durante la conferenza stampa sono stati annunciate ufficialmente le modifiche ai percorsi cui gli organizzatori di Formazza Event sono stati costretti, a causa della neve presente in alcune tratti dei tracciati classici.

Le quattro gare in programma saranno pertanto le seguenti:



Bettelmatt Race

lunghezza: 17,5 km

dislivello: +880, -880

punto più alto: 2408 m – Rupe del Gesso



Bettelmatt Skyrace

lunghezza: 32.2 km

dislivello: +2665, -2665

punto più alto: 2922 m – Rifugio 3A



Bettelmatt Trail

lunghezza: 51,3 km

dislivello: +3330, -3330

punto più alto: 2922 m – Rifugio 3A



Bettelmatt Mini Trail La Stampa

lunghezza: 8 km circa

dislivello: + 250, -2500

Sono già circa 720 gli iscritti alle diverse distanze di BUT Formazza, di ben 14 nazionalità diverse: Italia, Belgio, Brasile, Germania, Gran Bretagna, Ecuador, Francia (dopo l’Italia la più rappresentata, con 13atleti), Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, San Marino, Stati Uniti, Svizzera. Le regioni italiane rappresentate sono 11: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia; le Province sono 37. Le iscrizioni alle due gare più lunghe, Bettelmatt Trail e Bettelmatt Sky Race, si chiuderanno il 7 luglio. Ci si potrà invece iscrivere a Bettelmatt Race anche il giorno della gara, ma a prezzi maggiorati Solo il 13 luglio ci si potrà iscrivere a Bettelmatt Mini Trail La Stampa 8 km. Tra gli atleti iscritti a Bettelmatt Trail spiccano due nomi: il primo è quello di Riccardo Montani, vincitore nel 2018 e quest’anno 1^ nella Doppia W 60, nell’Amalfi Ultra Trail e all’Ultra Trail del Mugello, nonché terzo al Monterosa Sky Marathon (in coppia con Luca Carrara) e al Trofeo Monte Chaberton il nome di Riccardo Borgialli, vincitore della 50 km nel 2017 e quest’anno già trionfatore alla Valle Intrasca (in coppia con Ornati), al Trail del Motty al Madeira Island Ultra Trail 42 km e alla Grand Bucc Race. Dopo il 3^ posto del 2018 sarà di nuovo al via di BT anche Giulia Torresi, così come la “Regina dei Ghiacci”, Laura Trentani, quest’anno vincitrice della Yukon Arctic Ultra. Al via anche Federica Schiavini, vincitrice del Circuito VCO Top Race 2018, di cui BUT Formazza fa parte anche quest’anno. Una delle atlete più in forma del momento, Simona Lo Cane, sarà al via di Bettelmatt Skyrace, ma dovrà vedersela con la vera protagonista di questo inizio di stagione, Monica Moia, vincitrice del Barro Trail 11km, del Lagoni Trail, dell’Orna Trail, della Valle Intrasca (proprio con Simona Lo Cane) e della Grand Bucc Skyrace. Cercherà invece di ripetersi, dopo la vittoria del 2018, Daniela Bergamaschi nella Bettelmatt Race. Gemellaggio con Veia International Skyrace Due delle gare del circuito Golden Trail National Series, circuito promosso da Salomon che racchiude sei delle migliori gare del panorama italiano, sono nella piccola Provincia del VCO: BUT Formazza e International Veia Sky Race. Per celebrare degnamente questo evento, le due gare si sono gemellate organizzando due eventi: la presentazione del circuito presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola (VB), il 15 giugno, e Il Talento e la Fatica, incontro evento con campioni del calibro di Davide Magnini, Cristian Minoggio e Laura Trentani, tenutosi il 26 giugno a Domodossola (VB).

Foto di Luigi Framarini