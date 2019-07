DOMODOSSOLA - 06-07-2019 - Si è concluso il circuito del Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta 2019 di tiro a segno con l’ultima prova in programma al poligono di tiro di Torino dall’8 al 15 giugno, prova valida per l’assegnazione dei titoli regionali di specialità e categoria.

La stagione, peraltro non ancora conclusa, ha visto la sezione di Domodossola sempre in evidenza con le squadre di pistola, settimi classificati, e di carabina, quinti classificati.

Mentre a livello individuale i risultati di rilievo sono stati per le armi corte:

Nella pistola a 10 metri – categoria Allievi, primo posto e titolo di campionessa regionale per la giovanissima Arianna Messina.

Nella categoria Master Uomini, secondo posto per Maurizio Cameletti nella specialità della pistola libera a 50 metri e 6° posto nella pistola a 10 metri.

Nella carabina a 10 metri i risultati sono stati:

Categoria Juniores Donne – 1° posto e titolo di campionessa regionale per Greta Minniti

Categoria Master Donne – 1° posto e titolo di campionessa regionale per Lucia Pirazzi

Categoria Juniores Uomini – 4° posto per Francesco Betteo

Categoria Ragazzi – 5° posto per Giada Miretti

Categoria Donne – 5° posto per Barbara Villiborghi.

In attesa delle convocazioni ufficiali ai Campionati Italiani che si svolgeranno dal 24 al 28 luglio presso il Poligono di tiro di Bologna e in considerazione degli ottimi risultati stagionali, sono già ammesse di diritto le tiratrici ossolane Barbara Villiborghi e Lucia Pirazzi. (c.s)