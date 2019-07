MACUGNAGA-08-07-2019- Si è conclusa ieri domenica 7 luglio, alla presenza delle autorità dello stato, la 33a edizione della Fiera di San Bernardo di Macugnaga. Nata con l’intento di far rinascere l’antica Fiera dell’Assunta, di epoca medioevale, la Fiera di San Bernardo richiama ogni anno un numero sempre maggiore di artigiani che espongono i loro prodotti dando dimostrazione delle diverse tecniche di lavorazione. Sculture in legno e in pietra, ceramiche, ricami, cesti intrecciati, ferri battuti, attrezzi da lavoro, sono i principali prodotti artigianali esposti e messi in vendita durante la fiera. Gli espositori provengono non solo dalle vallate del Monte Rosa, ma anche dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera e dall’Alto Adige. Tema di quest'anno “Le minoranze come valore universale riconosciuto dall’Unesco”

