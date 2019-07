DOMODOSSOLA - 10-07-2019 - Inizia una nuova avventura nello skating anche per la giovane sorella dei due fratelli Losio, atleti professionisti di Inline Alpine.

Serena ha infatti iniziato da due settimane una preparazione dedicata alla stagione 2020 di Inline Alpine, che la vedrà al cancelletto di Coppa del Mondo dove l'obiettivo, visto la sua giovane età (15 anni), sarà quello di entrare nei migliori 15 se non nella top 10.

Ma oltre alla Coppa, Serena Losio affronterà anche Coppa Italia e Campionato Italiano, passando nella categoria superiore e il Campionato Europeo under 16, dove ha ottime possibilità di portare a casa il podio.

A livello Europeo under 16 sarebbe la prima a portare a casa il podio, 12 anni dopo la Vittoria del fratello Massimiliano. Insomma, potremmo avere quindi una giovane campionessa ossolana.

Per il momento Serena prosegue la sua dura preparazione con il VCO Skating Team tra palestra, slalom e esercizi a secco seguita dai suoi fratelli e dal padre Massimo, ex Ct della nazionale italiana.