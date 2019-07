BORGOMEZZAVALLE - 10-07-2019 - Nella splendida cornice di Casa Vanni a Viganella di Borgomezzavalle, il neo eletto consigliere regionale Alberto Preioni, nella veste di padrone di casa in quanto sindaco del paese, stamattina, mercoledì 10 luglio ha organizzato un incontro dei sindaci ossolani con il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso.

Il motivo principale dell'evento era di informare le Autorità ossolane che la nuova Giunta Regionale avrebbe modificato radicalmente la filosofia che riguardava i rapporti dell'ente con tutte le realtà periferiche piemontesi, in netta antitesi con la precedente amministrazione Torino-centrica, affinché conoscendone le numerose problematiche e necessità, in particolare delle province montane, senza effettuare promesse faraoniche impossibili poi a mantenersi, si farà in modo di venire loro incontro.

Sono quindi intervenuti quasi tutti i sindaci presenti, esponendo in particolare grosse perplessità sulla legge regionale paesaggistica e sulle zone ZTS, sollevando l'annoso problema della sanità, dei collegamenti viari (esempio classico la tempistica per raggiungere Torino dall'Ossola) e, non ultimo, il fenomeno dell'abbandono delle popolazioni della montagna verso i centri urbani a causa della carenza dei servizi.

Carosso, rispondendo ai vari interventi, ha sottolineato che la nuova Amministrazione terrà in debita considerazione ogni osservazione, critica e suggerimento che il territorio riterrà di esprimere e, proprio per essere attenta a queste istanze, gli Assessori e i Consiglieri regionali saranno molto spesso presenti su tutto il territorio regionale.

Una considerazione inerente l'opportunità di fusione tra comuni diversi, ha visto poi Carosso sottolinearne l'opportunità e l'importanza, ma solo nel caso in cui nessuno dei due enti perda la propria identità storica. In sintesi no a un accorpamento tra un comune di 10.000/20.000 abitanti e uno di 200/300 per motivi più che evidenti.

Preioni, infine, ha concluso il suo intervento confermando un suo impegno particolare per il recupero degli storici canoni idrici, al fine di consentire alla provincia del VCO una corretta gestione finanziaria.

Piero Pagani