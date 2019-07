MONTESCHENO -13-07-2019 A Valleggia di Montescheno (piccolo paesino all'imbocco della Valle Antrona), nelle scorse settimane, è stata posata all’ingresso del paese un’antenna per telecomunicazioni senza alcun preavviso o condivisione degli abitanti.

Questo è stato il fattore scatenante che ha spinto gli abitanti della frazione a riunirsi nel comitato “Valleggia è.vviva”, che comprende residenti, abitanti e simpatizzanti della piccola frazione, con l’obiettivo della tutela dell’ambiente, del paesaggio e del vecchio borgo. Il neo-nato gruppo sostiene che l'antenna determini un impatto negativo sul Borgo di Valleggia e ne chiede lo spostamento per non inficiare sulla vista dello scenario alpino.

“Poiché siamo inoltre fortemente preoccupati delle possibili conseguenze all’esposizione ai campi elettrici ed alle emissioni elettromagnetiche,- scrivono i membri del comitato - agli enti preposti (Arpa Piemonte) chiediamo misure e verifiche dei valori delle emissioni, frequenze, potenze ecc., il rispetto dei limiti di esposizione, e della loro compatibilità con le residenze del borgo di Valleggia. Valleggia anni fa è tornata a vivere grazie allo spirito di intraprendenza di alcune persone, e non vorremmo subisse un nuovo abbandono per colpa di un malaugurato elemento di degrado ambientale che poteva essere collocato in luogo più accorto e partecipato”.