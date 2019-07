VOGOGNA- 16-07-2019- Esprime soddisfazione il sindaco di Vogogna Marco Stefanetta per l’incontro avuto questa mattina con il Presidente della Regione Alberto Cirio in merito alla realizzazione dei nuovi argini nel comune della Bassa Ossola. “E’ stato un incontro molto positivo – commenta il primo cittadino Vogognese – ho avuto modo di spiegare al Presidente Cirio la delicatezza del tema per la comunità Vogognese e la necessità di prevedere in tempi stretti la sottoscrizione della Convenzione con Syndial e con Regione Piemonte per dare finalmente l’avvio alla progettazione e alla realizzazione delle opere”. “Ringrazio il Presidente per la sua disponibilità e per essersi fatto personalmente carico della questione – continua Stefanetta – ora attendo l’indicazione della data da parte della Regione Piemonte per la sottoscrizione dell’accordo. Syndial mi ha già personalmente manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere la bozza di Convenzione che stamani ho consegnato al Presidente Cirio e al Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Alberto Preioni.”