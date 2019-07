PIEDIMULERA_ 20-07-2019- L'Asd Piedimulera Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con due giocatori di grande spessore provenienti dalla Lombardia, che saranno pilastri fondamentali nella rosa a disposizione di mister Marco Poma: - Andrea Damiani: centrocampista classe 1987. Nel suo curriculum può vantare 305 presenze tra Serie D ed Eccellenza, avendo vestito le maglie di società di prestigio, tra cui Solbiatese, Renate, Vigevano, Magenta e Codogno, solo per citarne alcune. - Francesco Trabace: centrocampista anno 1988. Glorioso passato in Serie C2 (Carrarese e Bra), Serie D ed Eccellenza, ha militato anche in società locali come Gozzano, Borgomanero e Borgosesia tra i semi-professionisti. Un grandissimo colpo quello messo a segno dalla società del Presidente Tomola e dal direttore sportivo Fabio Simonetto che si assicurano due punte di diamante. Si dice molto soddisfatto mister Poma che è stato un forte promotore dell'arrivo di Damiani e Trabace.