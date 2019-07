PIEDIMULERA- 26-07-2019- Si apre uno spiraglio per le quindici lavoratrici del Cup dell'Asl Vco che rischiavano il posto di lavoro: “Ringrazio il nostro Assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che è intervenuto tempestivamente, trovando una possibile soluzione che consenta alle lavoratrici della cooperativa Azzurra di Piedimulera di non spostarsi per raggiungere il luogo di lavoro, evitando quindi loro i disagi ed il costo del trasferimento” - così Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega in Regione Piemonte, sul problema delle 15 lavoratrici ossolane con contratto part-time della cooperativa Azzurra, che avrebbero dovuto trasferirsi a Novara, sede della nuova società che si è aggiudicata la gara indetta da SCR, Società di Committenza Regionale, per il Centro unico di prenotazione di visite ed esami. “Abbiamo chiesto alle 2 aziende che hanno vinto la gara di farsi carico del problema tecnicamente e di predisporre un servizio decentrato, in continuità operativa con la centrale di Novara” - così l'Assessore Icardi -. “Martedì prossimo è previsto un incontro, che si spera risolutivo, con il raggruppamento tecnico delle imprese coinvolte, nel quale la Regione chiederà l’installazione delle 2 antenne necessarie, una per la zona del Vco e l’altra per la zona di Cuneo, dove vi è una situazione analoga.”