OSSOLA- 27-07-2019- Presentate dal Pedale Ossolano Idroweld le modalità dello svolgimento delle gare organizzate a metà agosto in Valdossola. Il grosso impegno organizzativo comincerà domenica 11 agosto a Villadossola e si concluderà giovedì 15 agosto a Fomarco. Domenica 11 nuovo circuito tecnico con arrivo sullo strappo di 500mt a Villadossola, giovedì 15 classico arrivo in salita a Fomarco. In gara esordienti ed allievi, maschi e femmine, con 9 premiazioni in 4 giorni:

"Domenica 11 agosto- spiegano dal Pedale Ossolano Idroweld- saranno impegnati i ragazzi esordienti 1° e 2°anno in gara unica con classifica separata e le ragazze esordienti ed allieve in gara unica sempre con classifiche separate. Gareggeranno con rapporto unico degli esordienti (52X18).

Il ritrovo sarà nell’area della storica Festa dell’Unità al Villaggio Sisma di Villadossola. Sarà alle ore 7.30 per i maschi esordienti, la partenza alle ore 9.20 con un piccolo trasferimento di circa 1,5 km per raggiungere il circuito dove si svolgerà la gara; un circuito inedito e tecnico nella parte sud di Villadossola di una lunghezza di 6 km da ripetere per sei volte, la gara si concluderà con l’appendice finale di 2 km sullo strappo di 500 mt in frazione Gaggio.

A seguire con partenza alle ore 11.20 circa la gara delle ragazze esordienti ed allieve sullo stesso percorso e con lo stesso chilometraggio.

Le premiazioni si svolgeranno nell’area della Festa dell’Unità, i trofei delle quattro premiazioni sono intitolati a persone molto legate alla festa della Lucciola: Luigi Bosetti, Armando Bertolacci, Nadia Gallarotti e Germano Barale.

Sarà possibile pranzare ad un prezzo convenzionato. Ricordiamo l’ampia scelta di ristorazione anche per accompagnatori e genitori con un menù con varietà di primi e secondi al self service, una zona con specialità pesce e la griglia con classiche costine e salamini .

Per le iscrizioni delle ragazze con il fattore K si devono effettuare usando la categoria “Promiscua de-da”.

A Ferragosto, giovedì 15 agosto, si svolgerà la classicissima corsa a Fomarco con tre gare durante tutta la giornata e ben 5 classifiche con premiazione separata.

Il via con gli allievi maschi nel 10° Memorial Maurizio Bartolini con ritrovo alle ore 7.20 presso il circolo di Fomarco. Partenza ore 9.20 , trasferimento a Pieve Vergonte dove verrà dato il via ufficiale; effettueranno tre giri nel classico circuito Pieve Vergonte-Migiandone per poi affrontare la doppia scalata della salita di Fomarco effettuando un piccolo anello di 6km. L’arrivo è previsto intorno alle 11.15.

Ci sarà la possibilità di pranzare con un prezzo convenzionato presso il Circolo di Fomarco.

A seguire con ritrovo a Pieve Vergonte alle ore 11.00, presso il Centro Culturale Massari adiacente al ristorante Gianni e Pinotto, saranno di scena nel 2° trofeo Donini Logistica le ragazze esordienti ed allieve, in gara unica. Con partenza alle ore 13.30 percorreranno un circuito cittadino di 5 km sette volte per poi affrontare l’arrivo in cima alla salita di Fomarco.

Per le iscrizioni delle ragazze con il fattore K si devono effettuare usando la categoria

“Promiscua de-da”

Con ritrovo alle ore 13.30 sempre a Pieve Vergonte presso il Centro Culturale Massari concluderanno la giornata gli esordienti 1°e 2° anno nel 39° trofeo Circolo di Fomarco e nel 14° Trofeo Comune di Pieve Vergonte con partenza unica alle ore 15.30. Il percorso sarà lo stesso delle ragazze: sette giri con arrivo a Fomarco.

Al ristorante Gianni e Pinotto ci sarà la possibilità di pranzare convenzionati a partire dalle 10.30 con menù da atleta ma anche per accompagnatori e famigliari; è gradita la prenotazione al numero 0324 86521.

Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno permesso questa fantastica due giorni di ciclismo giovanile. Augurandoci una considerevole partecipazione di tutte le squadre, anticipiamo la presenza di campioni italiani in carica nelle categorie in gara.

Si ricorda che le località sono raggiungibili, per chi arriva dalla Lombardia, con un ora d’auto dalla barriera di Milano Lainate seguendo l’autostrada dei Laghi e proseguendo per Gravellona Toce e successivamente in direzione Passo del Sempione. Uscita Villadossola, per Fomarco uscita Pieve Vergonte.