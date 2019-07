MONTE MORO- 31-07-2019 Appuntamento il primo di settembre per un concerto hip hop con Ted Bee al rifugio Oberto Maroli di Macugnaga: "Sky is the limit”- scrivono i promotori- così rappava Nas in uno dei suoi brani più celebri. Ma mai, nemmeno ora che il rap scala le classifiche delle radio e raggiunge le vette delle tendenze YouTube, era stato organizzato un concerto hip hop a questa altitudine. Proprio così. Il giorno 01/09 alle ore 14.30 Ted Bee suonerà al rifugio Oberto Maroli di Macugnaga (VB) nei pressi del passo Moro in uno show rap totalmente acustico nel pieno rispetto della montagna e dell’incantevole cornice di uno skyline unico al mondo. Il rifugio è servito ottimamente dalla funivia Macugnaga-Monte Rosa, dunque non bisognerà essere degli alpinisti per presenziare! Basterà la voglia di divertirsi e di assistere a uno spettacolo unico nel suo genere tra un bicchiere di vino e un piatto di pasta alla macugnaghese, lassù, più vicino al cielo, dove l’aria e i pensieri sono un po’ più leggeri".