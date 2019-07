PIEDIMULERA-31-07-2019- In un comunicato stampa

congiunto siglato da Igino Maletti della Fim Cisl Po, M. Calò della Uil-Uil Vco ed Alessandro Lana Sindaco di Piedimulera, si ribadisce come le lavoratrici del Cup di Piedimulera non abbiano ancora risposte concrete sul loro futuro: “Dopo l’incontro avuto con il Presidente della Provincia del Vco- scrivono- dopo aver avuto il sostegno dell’assemblea all’unanimità dei Sindaci e del Consiglio provinciale del Vco, le centraliniste del Cup dell’Asl del Vco con sede a Piedimulera non hanno ancora avuto risposte concrete sul loro futuro, siamo ormai al mese di agosto e non vorremmo che il tempo a disposizione sia troppo limitato, non possiamo attendere fino al 20 di agosto, vorrebbe dire accettare qualsiasi condizione anche improponibile.

Da settembre 2019, infatti è stato assegnato ad un nuovo gestore con sede a Novara il servizio del Cup telefonico Asl Vco. In vista dei trasferimenti, o meglio Licenziamenti mascherati da trasferimenti, tutte le lavoratrici che difficilmente, essendo donne e madri di famiglia potrebbero andare in trasferta tutti i giorni fino a Novara.

Gli scriventi congiuntamente al Sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, chiedono alla Provincia del Vco, in continuità con il documento approvato proposto da Marco Bossi, di ottenere la convocazione di un incontro urgente al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per risolvere la grave situazione, quantomeno una proroga dell’assegnazione dell’appalto per evitare il rischio di avere ulteriori disoccupati in più nel Vco. Le lavoratrici sono determinate a salvaguardare il loro posto di lavoro e sono disposte a presentarsi a Torino per chiederlo personalmente al Presidente”.