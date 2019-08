ARBOLA- 01-08-2019- Sabato 3 agosto si rinnova la festa dell'amicizia tra le genti della valle di Binn e quelle di Antigorio. Ai 2409 metri del Passo d'Arbola le due comunità confinanti torneranno ad incontrarsi per rinnovare un patto d'amicizia senza confini dall'immutato copione. Dopo la celebrazione della messa (ore 11), largo alle specialità culinarie, allo scambio dei prodotti dell'alpe, alla musica, ai canti.

Il Passo d'Arbola è stato, storicamente, una via di comunicazione importante tra il cuore dell'Europa e il Mediterraneo. L'antica strada attraverso l' Arbola (Albrunpass in tedesco) conduceva alla Svizzera interna in maniera alquanto "agevole" essendo il valico più basso delle Alpi Lepontine, secondo solo al Sempione. Il passaggio fu quindi per secoli la principale arteria commerciale tra il Vallese e la Lombardia ed i villaggi che sorgevano lungo la strada (come Baceno e Binn) fioriranno grazie al passaggio delle carovane estive che dalla pianura Padana andavano a nord e viceversa.

Quando nel XVII secolo il passo del Sempione fu attrezzato con locande, magazzini, servizi di some l’Arbola perse la sua centralità sulle rotte commerciali, ma l'amicizia tra le genti che vivevano sui suoi versanti s'è mantenuta nel tempo, grazie anche a iniziative come quella di sabato.