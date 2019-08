VCO-02-08-2019- Il Commissario del MNS per il Vco

Massimo Ficara in un comunicato stampa interviene sulla questione dell'Autonomia del Piemonte e della Provincia: ''Autonomia'' è una parola moderna- spiega- che forse stona al fianco delle province. Eppure, parecchio tempo prima che questo termine diventasse di moda nella politica regionale, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ne seppe interpretare adeguatamente il suo ruolo, in 27 anni di attività il nulla più assoluto. La Regione è un ente territoriale con propri statuti, ciascuna con poteri e funzioni previsti dall'art. 114 della Costituzione. La provincia, in Italia, è un ente territoriale più vicino alle esigenze dei comuni. Autonomia significa trasferimento di più poteri, ma trasferimento di che, considerando il fatto che la regione già opera con delle proprie leggi in tutte le materie, a voler pensar male, autonomia significa più cassa e più cassetto, più soldi da poter gestire per coprire meglio i buchi fatti dagli sprechi regionali. Massimo Ficara (MNS) - ''la Regione presti più attenzione a questa Provincia, non sempre l'ultimo modello politico presentato (parlo di autonomia) é efficace, perché duri più di un attimo bisogna essere davvero bravi''.