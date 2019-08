DOMODOSSOLA-02-08-2019- Eseguiti dal Dott. Romolo Protti, Direttore della SOC Oculistica, con il supporto del Direttore della SOC Anestesia e Rianimazione Dott. Carlo Maestrone e degli operatori del blocco operatorio in questi giorni due trapianti corneali lamellari di endotelio su pazienti da cheratopatia bollosa.



Una patologia grave della cornea (la lente anteriore trasparente del nostro occhio) dovuta al mal funzionamento del suo strato più interno, l’endotelio, con la formazione di bolle nello spessore corneale e con conseguente perdita di trasparenza, crisi di dolore a volte anche violento.

L’intervento consiste nella sostituzione del tessuto interno malato con l’introduzione di un disco di endotelio da donatore idoneo, preparato dalla Banca degli Occhi del Piemonte, dello spessore di pochi microns che una volta introdotto viene accollato alla superficie interna della cornea con la sola introduzione di una bolla d’aria.

Questa tecnica permette quindi di sostituire un endotelio malato con un endotelio sano per consentire di ridare trasparenza e funzionalità alla cornea, evitando un trapianto corneale a tutto spessore.

L'intervento ha lo scopo di ristabilire un corretto funzionamento dello strato endoteliale che determina la giusta imbibizione del tessuto corneale risolvendo l’edema e ristabilendo la trasparenza della cornea.



E’ prevista l’attivazione di un Ambulatorio di Fisiopatologia Corneale per la diagnosi e la cura delle malattie della cornea e del cheratocono.



La Direzione Generale si complimenta con il Dott. Romolo Protti e con il Dott. Carlo Maestrone e con gli operatori delle loro equipe per i primi interventi di questo tipo eseguiti presso l’ASL VCO, che grazie all’attivazione dell’Ambulatorio dedicato potrà rispondere alle esigenze dei cittadini che oggi erano costretti a rivolgersi ad ospedali di altre Aziende Sanitarie.