DOMODOSSOLA- 02-08-2019- “Ringrazio l'assessore alla montagna Fabio Carosso che ieri giovedì 1 agosto ha incontrato i sindaci delle Unioni Montane del Vco nella sede della Comunità Montana Valle Ossola, per parlare di sviluppo montano in merito al piano di sviluppo rurale 2021 - 2027, al momento oggetto di negoziato tra gli Stati membri - afferma Alberto Preioni, Presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte. Il Vice-presidente sta incontrando le zone montane del Piemonte per capire gli errori della precedente programmazione e predisporre le opportune modifiche. Lo ringrazio per l'impegno che sta profondendo e per l'attenzione a questo territorio che per tanti anni è stato ignorato; è la seconda volta in un mese che Carosso viene nel Vco per ascoltarne gli amministratori”.