ALPE VEGLIA- 03-08-2019- Con grande soddisfazione dei sindaci

di Trasquera (Arturo Lincio) e di Varzo (Bruno Stefanetti), nell’ambito del PSR 2014-2020, il Comune di Trasquera in qualità di capofila e il Comune di Varzo cofinanziatore dell’opera, hanno esperito positivamente, con il supporto tecnico della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Ossola, le necessarie procedure per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della viabilità silvo-pastorale esistente di accesso all’Alpe Veglia. I lavori previsti hanno un costo complessivo di circa 268.000 € e sono finanziati per una quota pari all’80% dalla Regione Piemonte e per la restante parte dai Comuni di Trasquera e Varzo in egual misura. I lavori verranno consegnati a breve alla ditta assegnataria e si prevede la conclusione delle opere entro la fine dell’anno corrente, compatibilmente con le condizioni meteo stagionali.