DOMODOSSOLA_ 03-08-2019- In tanti venerdì sera in piazza Chiossi a Domo per la "La conversione di un cavallo", lo spettacolo con 23 tableaux vivants delle opere di Caravaggio a cura della compagnia Ludovica Rambelli di Napoli su iniziativa dell'Amo, l'Associazione Musei d'Ossola e sostegno della Fondazione Conunitaria Vco (stasera si replica a Santa Maria Maggiore): "Lo spettacolo nasce nel 2006 nell'Università di Anversa- spiegano i promotori- è uno spettacolo composto di immagini, suono e musica, riusciamo a portarlo per questo anche all'estero. Attualmente sta viaggiando per l'Europa con grande successo, e per la prima volta viene presentato in Piemonte ". Paolo Lampugnani dell'Associazioen Musei d'Ossola ha ringraziato il numeroso pubblico presente, la città di Domodossola e la Fondazione che supporto l'Amo e permette la realizzazione degli eventi.

Foto e video di Ale Velli