VILLADOSSOLA - 04-08-2019 Grande partecipazione di pubblico al dibattito

d'apertura della 74^ edizione della Festa de L'Unità "La Lucciola" a Villadossola. A confrontarsi erano l'On. Gianni Cuperlo, deputato Pd, componente della segreteria nazionale e l'On. Brando Benifei, eurodeputato, capo delegazione Pd a Bruxelles. Al centro dei dibattito, moderato dalla giornalista di Eco Risveglio Arianna Parsi, sono stati posti temi che da sempre stanno a cuore alla sinistra: il lavoro, il welfare e l'istruzione. Gianni Cuperlo prima dell'intervento ha premesso la condivisione del dispiacere che il giornale l’Unità non esca più in edicola ed il desiderio che il Partito Democratico torni a fare la “sinistra”, ponendo più attenzione alle classi sociali in difficoltà. Per quanto riguarda l'assistenza ai lavoratori è stato posto un accenno alla politica pensionistica del governo Renzi con le agevolazioni rivolte ai lavori usuranti e alle donne. La riforma di questo governo, "quota 100", privilegia solo una fascia: uomini del nord che hanno avuto la possibilità di avere maturato più anni di contributi. L'intervento di Benifei invece ha messo in mostra la mancata l'attenzione delle istituzioni europee verso le classi più deboli che necessitano una rappresentanza a livello continentale.

Seconda giornata di Festa de L'Unità a Villadossola. Politica: alle 18.00 dibattito con l'On. Chiara Braga, deputato PD, "L'impegno del PD per un'Europa giovane, forte, aperta, democratica e ambientalista. Menù regionale della serata: Piemonte. Danza: alle 20.30, per tutta la durata della Festa ci sarà la Baby Dance con le animatrici de "La Lucciola" e alle 21.00 la Zumba Fintness con Giovanni Verde e la scuola di ballo "La Clave Soy Yo". Gli eventi musicali della serata saranno: al Piano Bar "Giulio Gaietto & Andrea Giannini", alla Balera "Orchestra Molinari" e allo Stars' Club il cantante indie Giorgio Poi, apertura con il verbanese "Wime" e chiusura con il dj ossolano "MadCap".

Eugenio Lux